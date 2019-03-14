14 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2019

, 'in 26'ncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
19 Yaş Altı kampında bulunan Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı takım, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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