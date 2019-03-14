14 Mart 2019, Perşembe
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı.
Sarı kırmızılı takım, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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