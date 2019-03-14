14 Mart 2019, Perşembe
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Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...
Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı, sezon sonunda değişiyor. Takımlarımızın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyordu. Bu sayı gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürelecek ve bazı sınırlamalar getirilecek. Gelecek sezon uygulamaya konulacak yabancı kuralı ve 3 büyüklerin kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde;
Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:13
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