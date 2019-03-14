14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı, sezon sonunda değişiyor. Takımlarımızın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyordu. Bu sayı gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürelecek ve bazı sınırlamalar getirilecek. Gelecek sezon uygulamaya konulacak yabancı kuralı ve 3 büyüklerin kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde;

Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:13
  • 1
  • 55
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı.

  • 2
  • 55
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

Üç yıl önce çıkarılan kuralda 28 kişilik kadroda 14 yabancı bulunabiliyordu.

  • 3
  • 55
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

Bunların 12'si maç kadrosuna yazılabiliyor, ilk 11 tamamen yabancılardan oluşacak şekilde sahaya çıkılabiliyordu.

  • 4
  • 55
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

İşte bu çok tartışılan kural TFF tarafından revize edilmeye hazırlanıyor.

  • 5
  • 55
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...

Yabancı sayısının 10'a düşürülmesi konusunda ciddi bir çalışma başlatıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör