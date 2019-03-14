14 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama! 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'
Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Galatasaray'ın yıldız isminin yaptığı 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' açıklaması tüm tabuları yıkacak cinsten. İşte çok şaşıracağınız o gerçek ve futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar.
Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:53
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