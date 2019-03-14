14 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray'a büyük piyango! Kasa parayla dolacak
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncuya İtalyan devi talip oldu. Bu transferde önemli bir pay alacak Galatasaray'ın kasası dolacak.
Giriş Tarihi: 14.03.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 14:14
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