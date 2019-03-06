06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Feghouli transfer kararını açıkladı!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli getirmesi halinde Körfez ülkelerine transfer olma hakkından vazgeçti. "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Burada mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" diyen 29 yaşındaki futbolcu, yönetime 2022 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayacağı mesajını verdi.

Feghouli transfer kararını açıkladı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.

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