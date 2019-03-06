06 Mart 2019, Çarşamba
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Feghouli transfer kararını açıkladı!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli getirmesi halinde Körfez ülkelerine transfer olma hakkından vazgeçti. "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Burada mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" diyen 29 yaşındaki futbolcu, yönetime 2022 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayacağı mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 06.03.2019
Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.
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