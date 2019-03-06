Feghouli transfer kararını açıkladı!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli getirmesi halinde Körfez ülkelerine transfer olma hakkından vazgeçti. "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Burada mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" diyen 29 yaşındaki futbolcu, yönetime 2022 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayacağı mesajını verdi.