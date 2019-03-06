06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”

Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2019

’ın eski yıldızı , şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Penbe, Galatasaray’ın 8 puan geride bulunmasına karşın ligde hiçbir şeyin henüz belli olmadığını söyledi.

'ın unutulmaz yıldızlarından , 'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi'nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. 'in en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir" dedi.

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