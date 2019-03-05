06 Mart 2019, Çarşamba
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Diagne'den öz eleştiri ve mesaj
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Senegalli futbolcu, "En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum" dedi.
05.03.2019
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