06 Mart 2019, Çarşamba
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Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip ilk seti 18-25 üstün tamamladı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi bir başlangıç yapan Galatasaray seti 25-19 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü setin başı karşılıklı sayılarla ilerlese de Aslan, Kuzbass Kemerova karşısında farkı açarak üçüncü seti 25-21 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü set boyunca etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı. Finale çıkan ekibin belli olacağı altın sete iyi bir başlangıç yapan Aslan, oyun üstünlüğünü sürdürerek seti 15-10 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Galatasaray finalde, Olympiacos - Trentino maçının galibi ile karşılaşacak.
Galatasaray CEV Cup'ta finalde
Giriş Tarihi: 06.03.2019
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final rövanş maçında Rusya ekibi Kuzbass Kemerovo'u 3-1 mağlup ederek CEV Cup’ta finale yükseldi.
Deplasmanda oynanan yarı final ilk karşılaşmasından 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılar, rövanş maçını ise 3-1 kazandı. Finale kalan ekibin belirlendiği altın seti 15-10 kazanan Aslan, adını CEV Cup'ta finale yazdırdı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Başkan Mustafa Cengiz de takip etti.
Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip ilk seti 18-25 üstün tamamladı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi bir başlangıç yapan Galatasaray seti 25-19 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü setin başı karşılıklı sayılarla ilerlese de Aslan, Kuzbass Kemerova karşısında farkı açarak üçüncü seti 25-21 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü set boyunca etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı. Finale çıkan ekibin belli olacağı altın sete iyi bir başlangıç yapan Aslan, oyun üstünlüğünü sürdürerek seti 15-10 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Galatasaray finalde, Olympiacos - Trentino maçının galibi ile karşılaşacak.
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