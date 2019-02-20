Benfica Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in ikinci devresine yeni transferleriyle iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Portekiz'de Benfica'ya konuk oluyor. Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda geçen hafta Galatasaray evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olmuş ve avantajını yitirmişti fakat Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılar için tur umudu hala devam ediyor; 2008-2009 sezonunda Galatasaray yine UEFA Avrupa Ligi'nde Estádio da Luz Stadyumu'nda deplasmanda Benfica temsilcisini 2-0 mağlup etmişti; goller ise Emre Aşık ve Ümit Karan'dan gelmişti.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele etti ve grup aşaması sonunda Porto ve Schalke 04'ün gerisinde kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde katılmaya hak kazandı. Galatasaray ilk maçta Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 mağlup olup tur şansını zora sokmuştu. Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takım hakkındaki son haberleri muhtemel 11'leri bulabilirsiniz.

Benfica ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Benfica Galatasaray maçı yarın akşam yani Perşembe akşamı 23:00'da başlayacak. Hem Galatasaray taraftarını hem de ülke futbol puanını yakından ilgilendiren bu karşılaşma beIN SPORTS1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Benfica maçında sakatlanan, takımının ilk golünü de atan Eduardo Salvio sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Kasımpaşa maçında sakatlanan Norveçli sağ bek Martin Linnes, Benfica kafilesinde yer almadı.

BENFİCA MUHTEMEL 11

Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson Fernandes, Joao Felix, Cervi, Rafa Silva, Seferovic