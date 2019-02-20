20 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Benfica Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Benfica Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2019

'in ikinci devresine yeni transferleriyle iyi bir başlangıç yapan , Portekiz'de 'ya konuk oluyor. Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

son 32 turunda geçen hafta evinde 'ya 2-1 mağlup olmuş ve avantajını yitirmişti fakat yönetimindeki sarı kırmızılar için tur umudu hala devam ediyor; 2008-2009 sezonunda Galatasaray yine UEFA Avrupa Ligi'nde Estádio da Luz Stadyumu'nda deplasmanda Benfica temsilcisini 2-0 mağlup etmişti; goller ise Emre Aşık ve 'dan gelmişti.

İşte Fatih Terimin Benfica 11i İŞTE FATİH TERİM'İN BENFİCA 11'İ

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele etti ve grup aşaması sonunda Porto ve Schalke 04'ün gerisinde kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde katılmaya hak kazandı. Galatasaray ilk maçta Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 mağlup olup tur şansını zora sokmuştu. Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takım hakkındaki son haberleri muhtemel 11'leri bulabilirsiniz.

Benfica ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Benfica Galatasaray maçı yarın akşam yani Perşembe akşamı 23:00'da başlayacak. Hem Galatasaray taraftarını hem de ülke futbol puanını yakından ilgilendiren bu karşılaşma beIN SPORTS1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Benfica maçında sakatlanan, takımının ilk golünü de atan Eduardo Salvio sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Kasımpaşa maçında sakatlanan Norveçli sağ bek Martin Linnes, Benfica kafilesinde yer almadı.

BENFİCA MUHTEMEL 11

Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson Fernandes, Joao Felix, Cervi, Rafa Silva, Seferovic

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın Avrupa'da deplasman kabusu G.Saray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"
Terim gözünü kararttı! İşte Benfica 11'i Terim gözünü kararttı! İşte Benfica 11'i
Galatasaray Fransa deplasmanında Galatasaray Fransa deplasmanında
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör