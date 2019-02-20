20 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!
İlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyorİlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 23:31
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