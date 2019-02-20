Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

İlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyorİlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyor.