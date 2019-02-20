20 Şubat 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

İlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyorİlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 23:31
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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

Avrupa fatihi Galatasaray, bugün yeni bir maceraya yelken açacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybederek taraftarlarını üzmüştü.

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Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!

NASIL TUR ATLAYACAK?

Ancak bir dönem imkansızları başarmasıyla ün yapan, UEFA Kupası sahibi Galatasaray'ın yine korkusu yok.

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