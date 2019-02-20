20 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın Portekiz serüveni tatsız başladı

G.Saray'ın Portekiz serüveni tatsız başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanına çıkacak 'ın serüveni tatsız başladı.

Maçtan 2 gün önce 'e giden kafilesi havalimanında pasaport çilesine maruz bırakıldı.

Hürriyet'in haberine göre, kafile yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi.

Hiçbir yetkili sarı kırmızılıları karşılamaya gelmezken, 5 saatlik uçak yolculuğu sonrası Portekiz'e ulaşan kafile, uzun süre de pasaport kontrolüne takıldı.

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