20 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın Portekiz serüveni tatsız başladı
Giriş Tarihi: 20.02.2019
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın Portekiz serüveni tatsız başladı.
Maçtan 2 gün önce Portekiz'e giden Galatasaray kafilesi havalimanında pasaport çilesine maruz bırakıldı.
Hürriyet'in haberine göre, kafile yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi.
Hiçbir yetkili sarı kırmızılıları karşılamaya gelmezken, 5 saatlik uçak yolculuğu sonrası Portekiz'e ulaşan kafile, uzun süre de pasaport kontrolüne takıldı.
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