21 Şubat 2019, Perşembe
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THY'den Galatasaray taraftarına büyük sürpriz
Benfica maçını izlemek üzere bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaraylı taraftarlar, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Lizbon seferini yapacak tarifeli uçuşunun iptal olması üzerine büyük şok yaşadı. THY, taraftarların maçı izleyebilmeleri için Galatasaray Futbol Takımı kafilesini almak üzere boş olarak Lizbon'a göndereceği uçağına yolcu kabul edeceğini açıklayarak uçağın kalkış saatini erkene çekti. Taraftarlar, 15.45'te kalkan uçakla Lizbon'a hareket etti.
Giriş Tarihi: 21.02.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 17:38
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