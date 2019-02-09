Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS TS maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan ancak son haftada Süper Lig maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılı ekip kendi taraftarı önünde Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor. Süper Lig’de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, 33 puanla 5. sıradaki Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Galatasaray, 2019 yılının ilk derbisinde son dönemin formda ekiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek. Lig'in ikinci yarısına harika başlayan sarı kırmzılı ekip taraftarı önünde Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligi'in ilk devresinde rakibini farklı skorla geçen bordo mavili ekip, Galatasaray karşısında 3 puanı hedefliyor. Peki Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 10 Şubat 2019 Pazar günü (yarın) saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç, BeIN Sports 1 kanalından şifreli yayınlanacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

DİAGNE'NİN İLK HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.

Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.

TERİM, 99 GÜN SONRA EVİNDE LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında olacak.

Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.

Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞUYOR

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak.

Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda forma giydi.

Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.



GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.



SAHASINDA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası kapsamında sahaya çıkacak olan iki takımın mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde olacak;

1. Kategori - 900,00 ₺

2. Kategori - 800,00 ₺

3. Kategori - 700,00 ₺

4. Kategori - 700,00 ₺

5. Kategori - 500,00 ₺

6. Kategori - 400,00 ₺

7. Kategori - 300,00 ₺

8. Kategori - 250,00 ₺

9. Kategori - 200,00 ₺

10. Kategori - 125,00 ₺

11. Kategori - 100,00 ₺