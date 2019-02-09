09 Şubat 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a yüz nakli!
İlk yarıda 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de forma giyen 7 oyuncu yarınki mücadelede yer almayacak. Diagne, Luyindama ve Marcao'lu yeni Cimbom, rövanşı almaya kararlı.
Giriş Tarihi: 09.02.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 07:52
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