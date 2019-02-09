09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a yüz nakli!

İlk yarıda 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de forma giyen 7 oyuncu yarınki mücadelede yer almayacak. Diagne, Luyindama ve Marcao'lu yeni Cimbom, rövanşı almaya kararlı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 07:52
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Galatasaray'a yüz nakli!

Süper Lig'de yarın akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, rakibi karşısına ilk yarıdaki maça göre 7 farklı oyuncu ile çıkacak.

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Galatasaray'a yüz nakli!

Sarı-kırmızılı ekibin, Akyazı'da bordo-mavililere 4-0 yenildiği ilk karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan Eren Derdiyok kadro dışı bırakılırken, Maicon'a ise ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

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Galatasaray'a yüz nakli!

Fernando ile Sinan Gümüş ise sarı kart cezaları nedeniyle yarın kadroda yer almayacak.

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Galatasaray'a yüz nakli!

Emre Akbaba ile Mariano'nun da sakatlıkları nedeniyle forma giymeleri beklenmiyor.

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Galatasaray'a yüz nakli!

TEK HEDEF 3 PUAN

Ahmet Çalık ise yedek soyunacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuların yerine; Mbaye Diagne, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Ndiaye ile Donk&Selçuk İnan ikilisinden birine ilk onbirde görev vermesi bekleniyor.

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