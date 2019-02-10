10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Bir bu eksikti! Luyindama...

Bir bu eksikti! Luyindama...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 Giriş Tarihi: 10.02.2019

için ’da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aslan'ın ara döneminin son gününde kadrosuna kattığı için ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. 'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, eski takımının Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sahaya inip, tribünlere küfürlü tezahürat yaptırmıştı. basını, ülke federasyonunun Kongoluya ceza vereceğini ileri sürdü. Luyindama'nın bu cezayı ise 'nın yeni düzenlemelerine göre 'da çekebileceği ifade edildi. Bu arada Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da G.Saray'ın stoperine ülkedeki statlara girme yasağı ve para cezası vereceği iddia edildi.
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