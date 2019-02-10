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Bir bu eksikti! Luyindama...
Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 Giriş Tarihi: 10.02.2019
Christian Luyindama için Belçika’da flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aslan'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Christian Luyindama için ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Standart Liege'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, eski takımının Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sahaya inip, tribünlere küfürlü tezahürat yaptırmıştı. Belçika basını, ülke federasyonunun Kongoluya ceza vereceğini ileri sürdü. Luyindama'nın bu cezayı ise UEFA'nın yeni düzenlemelerine göre Galatasaray'da çekebileceği ifade edildi. Bu arada Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da G.Saray'ın stoperine ülkedeki statlara girme yasağı ve para cezası vereceği iddia edildi.
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