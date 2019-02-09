09 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
HARCAMA DÜŞTÜ BAŞARI ARTTI
Basketbol şubesinde küçülmeye gitmediklerini vurgulayan Başkan Cengiz, "Küçülme yok. Kendi kendine yetme var. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon euro. Geçen sene aynı dönemde 10'uncu, bu sene 5'inci sıradayız. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon euro, bu sene ise 0.9 milyon euro. Geçen yıl 9'uncu, bu yıl 6'ncı sırada bulunuyor. Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır" yorumunu yaptı.
HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Erkek basketbol takımının transfer yasağını yorumlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Yasak göreve geldiğimizde de vardı. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. 50 milyon TL borcun 20 milyonunu ödedik. Hükümete teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. İnşallah yeni transferlerle de karşı
GURUR DUYDUM
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın adının Galatasaray ile anılmasından gurur duyduğunu söyledi. Galatasaraylı İş Adamları Derneği'ne (GSYİAD) de üye olan Kırmızı, "Galatasaray, Türkiye'nin yurt dışında en başarılı markası ve kulübü. GSYİAD, Galatasaray'ın her zaman yanında olacak" dedi.
DİVANDA BU KEZ TERLEMEYECEK
Galatasaray Divan Kurulu, çarşamba 13.30'da toplanıyor. Önceki toplantılarda ağır eleştirilen Mustafa Cengiz, bu kez transferlerin ardından güçlü bir şekilde muhalefetin karşısına çıkacak. Toplantıda finansal konular üzerinde durulacak ve çareler aranacak.
Mustafa Cengiz: "Hedef zirve"
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile Doğa Sigorta’nın imza töreninde konuşan Cengiz, “Geçen sezondan iyiyiz fakat yetmez. Şampiyonlukların kulübüyüz”dedi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma sponsoru Doğa Sigorta oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz, zor ekonomik şartlarda taşın altına elini koyan Doğa Sigorta'ya teşekkür etti. Cengiz, "Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta'ya ve Nihat Kırmızı'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma var" diye konuştu.
HARCAMA DÜŞTÜ BAŞARI ARTTI
Basketbol şubesinde küçülmeye gitmediklerini vurgulayan Başkan Cengiz, "Küçülme yok. Kendi kendine yetme var. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon euro. Geçen sene aynı dönemde 10'uncu, bu sene 5'inci sıradayız. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon euro, bu sene ise 0.9 milyon euro. Geçen yıl 9'uncu, bu yıl 6'ncı sırada bulunuyor. Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır" yorumunu yaptı.
HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Erkek basketbol takımının transfer yasağını yorumlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Yasak göreve geldiğimizde de vardı. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. 50 milyon TL borcun 20 milyonunu ödedik. Hükümete teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. İnşallah yeni transferlerle de karşı
GURUR DUYDUM
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın adının Galatasaray ile anılmasından gurur duyduğunu söyledi. Galatasaraylı İş Adamları Derneği'ne (GSYİAD) de üye olan Kırmızı, "Galatasaray, Türkiye'nin yurt dışında en başarılı markası ve kulübü. GSYİAD, Galatasaray'ın her zaman yanında olacak" dedi.
DİVANDA BU KEZ TERLEMEYECEK
Galatasaray Divan Kurulu, çarşamba 13.30'da toplanıyor. Önceki toplantılarda ağır eleştirilen Mustafa Cengiz, bu kez transferlerin ardından güçlü bir şekilde muhalefetin karşısına çıkacak. Toplantıda finansal konular üzerinde durulacak ve çareler aranacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!