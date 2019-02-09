09 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: "Hedef zirve"

Mustafa Cengiz: Hedef zirve
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Erkek Takımı ile ’nın imza töreninde konuşan Cengiz, “Geçen sezondan iyiyiz fakat yetmez. Şampiyonlukların kulübüyüz”dedi.

Erkek Takımı'nın isim ve forma sponsoru oldu. Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine katılan Başkan , zor ekonomik şartlarda taşın altına elini koyan Doğa Sigorta'ya teşekkür etti. Cengiz, "Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta'ya ve 'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma var" diye konuştu.

HARCAMA DÜŞTÜ BAŞARI ARTTI

Basketbol şubesinde küçülmeye gitmediklerini vurgulayan Başkan Cengiz, "Küçülme yok. Kendi kendine yetme var. Geçen yıl maliyeti 5.4 milyon euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon euro. Geçen sene aynı dönemde 10'uncu, bu sene 5'inci sıradayız. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon euro, bu sene ise 0.9 milyon euro. Geçen yıl 9'uncu, bu yıl 6'ncı sırada bulunuyor. Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır" yorumunu yaptı.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Erkek basketbol takımının yasağını yorumlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Yasak göreve geldiğimizde de vardı. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. sarmalından kurtulmamız süre alacak. 50 milyon TL borcun 20 milyonunu ödedik. Hükümete teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. İnşallah yeni transferlerle de karşı

GURUR DUYDUM

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın adının Galatasaray ile anılmasından gurur duyduğunu söyledi. Galatasaraylı İş Adamları Derneği'ne () de üye olan Kırmızı, "Galatasaray, 'nin yurt dışında en başarılı markası ve kulübü. GSYİAD, Galatasaray'ın her zaman yanında olacak" dedi.

DİVANDA BU KEZ TERLEMEYECEK

Galatasaray , çarşamba 13.30'da toplanıyor. Önceki toplantılarda ağır eleştirilen Mustafa Cengiz, bu kez transferlerin ardından güçlü bir şekilde muhalefetin karşısına çıkacak. Toplantıda finansal konular üzerinde durulacak ve çareler aranacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Muslera'nın veliahtını buldu! Cimbom Muslera'nın veliahtını buldu!
Ryan Donk süpürecek Ryan Donk süpürecek
Belhanda için Çinliler de devrede Belhanda için Çinliler de devrede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör