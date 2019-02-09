09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sahne senin Yusuf Yazıcı

Sahne senin Yusuf Yazıcı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Galatasaray-Trabzonspor derbisinde ’ın en büyük kozlarından birisi olacak.

Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Cimbom'u affetmiyor. Sarı-kırmızılılara karşı 4 kez rakip olan genç oyuncu, bu periyotta 2 gol, 1 asistin altına imza attı, 3 gole katkı yaptı.

KART UYARISI

'dan oyuncularına geldi. Talebelerini gerek sakatlanmamaları gerekse kart görmemeleri için uyaran Karaman, Rodallega ve Ekuban'ı ayrıca ikaz etti. 3 sarı kartı bulunan iki futbolcu derbide kart görmemeleri durumunda maçında forma giyemeyecekler.

ÖZEL PROGRAM

Ümraniyespor ile oynanan çeyrek final maçında beklenen performansı sergileyemeyen Amiri'ye teknik heyet takviye idman programı verdi. İran 'ndan yorgun dönen oyuncunun, takımla aynı seviyeye gelebilmek için kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı ifade edildi.

HEDEF GALİBİYET

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, G.Saray ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Şahin, "G.Saray sahasında taraftar desteği ile iyi sonuçlar alıyor ama biz de zor maçların üstesinden gelen bir ekibiz. 3 puan alıp derbilerdeki iyi sonuçlara bir yenisini istiyoruz. Bunun için hazırız" dedi.

YOLCULUK BUGÜN

ekibi, bu sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp G.Saray derbisi için saat 13.15'te 'a hareket edecek. Taraftarın takımı uğurlaması ve İstanbul'da da havalimanında karşılayıp moral vermesi, destek olması bekleniyor.
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