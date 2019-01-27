Yükselme devri
Büyük çekişmeye sahne olan maçta Jerome ve Yasin’in vuruşları direkte patladı. Borges penaltı kaçırdı. Cimbom, Sinan Gümüş ile işi bitirip, 3 puanı hanesine yazdırdı. Şimdi gözler Başakşehir maçına çevrildi
Geçen sezon ikinci yarıda çıkışa geçen ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeniden atağa geçti. Sarı-kırmızılılar dün akşam Göztepe'yi de mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine imza attı ve maç eksiği bulunan lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e düşürdü. Aslında dün akşamki maçta Galatasaray için galibiyet çok da kolay olmadı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, güçlü rakibini oldukça sıkıştırdı. Ayrıca çalım sevdası devam eden Fernando Muslera ve Mariano'nun riskli geri pası yürekleri ağza getirdi.
SİNAN GÜMÜŞ PARLIYOR
Galatasaray'ın şanslı olduğu dakikalar bunlarla da sınırlı değildi. 54. dakikada Borges penaltıyı dışarı vururdu. 79'da Jerome, 90+2'de ise Yasin'in vuruşları direkten döndü. Buna karşılık forvet yokluğunda yıldızını parlatmayı başaran Sinan bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. 72. dakikada Maicon'un sağdan içeriye çevirdiği topu göğsüyle dokunarak ağlara yolladı. Galatasaray'da şimdi gözler Başakşehir'in yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maça çevrildi.
KURTARICI
Galatasaray taraftarları dört gözle forvet beklerken Sinan Gümüş gollerine devam ediyor. Ankaragücü maçında 2 gol atan genç futbolcu, Göztepe'yi de boş geçmedi. Sinan bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.
İLK YARIYI ES GEÇTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında gol atamadı; son dört lig maçının ilk yarılarında toplam 7 gol atmışlardı (ortalama 1.75).
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