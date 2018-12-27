27 Aralık 2018, Perşembe

GALATASARAY

Garry Rodrigues: 6 yıl önce kargo taşıyordum şimdi imza dağıtıyorum

6 yıl önce kargo taşıyordum şimdi imza dağıtıyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Geldiği noktaya inanamayan yıldız, kariyerini “Kargoculuktan milyonerliğe uzanan inanılmaz bir hikaye” şeklinde tanımladı

Galatasaray'ın kanatlarına motor takan , 'daki yaşantısı hakkında basınına konuştu. Voetbal International'a röportaj veren başarılı oyuncu, eski mesleğine gönderme yapılırken "Kargoculuktan milyonerliğe uzanan bir hikaye" ifadelerine yer verildi. HER zaman umutlu bir insan olduğunu ve bu özelliğini hiç kaybetmemeye çalıştığını kaydeden Rodrigues, "6 yıl önce geceleri kargolarla uğraşıyordum ama şimdi İstanbul'da imza dağıtıyorum. Düşününce oldukça tuhaf bir durum. Bazen geceleri yatakta yattığım ve uyuyamadığım zamanlar oluyor. Sonra her şeyin aklımdan geçmesine izin veriyorum. Sofya, Elche, Selanik ve şimdi İstanbul'dayım" dedi.

Galatasaray'dan aldığı ilk maaşı gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı da gizlemeyen başarılı oyuncu, "Maaşımı ilk gördüğümde bir süre sessiz kaldım. Baş dönmesi başladı, gerçekçi değildi. Ayrıca son zamanlarda yönetimi zam yaparak beni ödüllendirdi. BEN Boshuizen'de oynarken ayda 400 euro alıyordum ve yediğimi içtiğimi de bu parayla ödüyordum. Artık pahalı şeyleri alabiliyorum. Eskiden süveter alsam yemek için param kalmıyordu" diye konuştu. PAOK ve Galatasaray kariyerini karşılaştıran Rodrigues şunları söyledi:

"Birçok insan Galatasaray'ın bir cadı kazanı olduğunu düşünüyor ama bence sakin bir kulüp. Maçlardan sonra arabama binip eve giderim. 'da böyle değildi!"

BENİ BEĞENMEDİLER

Rodrigues, ilk geldiğimde kendisini beğenmeyen Türk basınına da gönderme yaptı: 3 milyon euro'ya geldim ama artık beni almak isteyen kulüp en az 15 milyon euro ödemek zorunda.

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