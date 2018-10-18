MAÇ SONUCU l Galatasaray 0 -0 Schalke l ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray Alman temsilcisi Schalke ile evinde 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltirken Schalke 04'ün puanı ise 5'e çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, turnuvadaki 3. maçında Alman ekibi Schalke 04'ü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Nagatomo'nun pasında topla buluşan Rodrigues rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Nübel topu kornere çeldi.



13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Konoplyanka, kalesinden çıkaran Muslera'nın üzerinden aşırttı. Filelere giden topa Linnes çizgi üzerinde müdahale ederek kornere gönderdi.



17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı korner atışında kafalardan seken topa son olarak Embolo kafayla dokundu. Top direğin dibinden auta çıktı.



34. dakikada Sinan Gümüş'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.



36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye, şık bir hareketle rakibini çalımlayıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



39. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Embolo, arkasında bulunan Suat'a pasını verdi. Oluşan karambolde boşta kalan topa Konoplyanka vurdu ancak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.



45. dakikada Linnes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues, son çizgiye inip içeriye çıkardı. Eren Derdiyok'un bekletmeden şutunda kaleci Nübel gole izin vermedi.



45+1. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Konoplyanka ceza sahasına girip sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera çok iyi bir refleksle topu kornere çıkardı.​



İLK 11'LER

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

SCHALKE 04: Alexander Nübel, Matija Nastasic, Salif Sane, Hamza Mendyl, Benjamin Stambouli, Sebastian Rudy, Suat Serdar, Daniel Caligiuri, Yevhen Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth