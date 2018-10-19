    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Cimbom’da milli kabus!

    Cimbom’da milli kabus!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Sarı-kırmızılı takım, bugün sahasında ’u ağırlayacak. Ancak Onyekuru, ve Rodrigues milli takımdan sakat döndü. Ayrıca Donk’un adalesinde de kanama var. Teknik heyetin gözü doktorlarda

    Galatasaray, 'in 9. haftasının açılış maçında bugün 'u konuk edecek. Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Cimbom zorlu karşılaşma öncesinde 18 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de Çarşamba akşamı Alman takımı Schalke 04 ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyordu.

    BUGÜN DURUMLARI BELLİ OLACAK

    Ancak arka arkaya gelen sakatlıklar tüm planları bozdu. Younes , Garry Rodrigues, Henry Onyekuru milli takımlarından sakat döndü. 'un da adalesinde kanama var. Emre Akbaba'dan zaten yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte bir anda moraller bozulurken teknik heyetin gözü kulağı şimdi doktorlarda... 4 oyuncunun durumları bugün doktorlar tarafından yapılacak detaylı son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bu durum teknik direktör 'i düşündürürken en azından Rodrigues'in maça yetiştirilmesi bekleniyor

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