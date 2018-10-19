Cimbom’da milli kabus!

Sarı-kırmızılı takım, bugün sahasında Bursaspor’u ağırlayacak. Ancak Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues milli takımdan sakat döndü. Ayrıca Donk’un adalesinde de kanama var. Teknik heyetin gözü doktorlarda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında bugün Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Cimbom zorlu karşılaşma öncesinde 18 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de Çarşamba akşamı Alman takımı Schalke 04 ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyordu.



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Ancak arka arkaya gelen sakatlıklar tüm planları bozdu. Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru milli takımlarından sakat döndü. Ryan Donk'un da adalesinde kanama var. Emre Akbaba'dan zaten yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte bir anda moraller bozulurken teknik heyetin gözü kulağı şimdi doktorlarda... 4 oyuncunun durumları bugün doktorlar tarafından yapılacak detaylı son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken en azından Rodrigues'in maça yetiştirilmesi bekleniyor