    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı

    Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ’ın Alman ekibi 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.

    'ın Alman ekibi 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Store, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.

    Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 12 misafir: 150 lira

    Kategori 11: 150 lira

    Kategori 10: 175 lira

    Kategori 9: 250 lira

    Kategori 8: 300 lira

    Kategori 7: 400 lira

    Kategori 6: 600 lira

    Kategori 5: 750 lira

    Kategori 4: 800 lira

    Kategori 3: 800 lira

    Kategori 2: 900 lira

    Kategori 1: 1000 lira

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