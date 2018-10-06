Galatasarayda tek hedef 3 puan

Galatasaray'da tek hedef 3 puan
Devler Ligi’nde Porto’ya kaybeden Galatasaray, dış sahadaki yenilgi zincirini kırmak istiyor. Aslan’da hedef lider gittiği Antalya’dan 3 puan alıp, zirvede dönmek
Cimbom iyi oynayıp, çok gol kaçırdığı ve 1-0 kaybettiği Porto karşılaşması sonrası biraz moralsiz... Devler Ligi'nde oynanan futbol keyif verse
de Aslan güçlü rakibine yenilmişti. Galatasaray, Porto'dan direkt Antalya'ya geçerek Süper Lig'deki 8. hafta maçının hazırlıklarına burada devam etmişti. Sarı-kırmızılılar bugün Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan mutlak 3 puan bekliyor.
Bu sezon dış sahada çıktığı karşılaşmalarda büyük sorun yaşayan Aslan 'fobi' sözüne son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları da Porto'dan dönüş uçağında kafa kafaya vererek bu maçı en ince detayına kadar konuştular. İmparator öğrencileri ile de görüşerek lider geldikleri Antalya'dan zirvede dönmeleri gerektiğini söyledi. Galatasaray son 3 deplasman maçında 8 gol yedi, hiç atamadı. Antalya ile ligde 44 kez karşılaştı. Aslan'ın 26-7 üstünlüğü bulunuyor. Cimbom 84 kez ağları sarstı, 44 gol yedi. Antalya'da da 13-3 üstün.
CEZASI BİTTİ BUGÜN 11'DE YER ALACAK
Younes Belhanda, Trabzonspor deplasmanında gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 3 maç ceza almıştı. Faslı yıldız, Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurum karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden 11'e dönüyor. Teknik direktör Fatih
Terim, Belhanda'ya bugünkü maçta baştan şans verecek. Kart uyarısı yaptı
USTA-ÇIRAK KAPIŞMASI
Galatasaray ile Antalyaspor mücadelesi sarı-kırmızılı kulübün iki efsane ismini de karşı karşıya getirecek. Birlikte UEFA Kupası ve sayısız başarı
kazanan Fatih Terim ile Bülent Korkmaz bugün Antalya Stadı'nda birbirlerini yenmeye çalışacak. Fatih Terim ve Bülent Korkmaz, teknik direktör kulübelerinde birbirlerine iki kez rakip oldular. 2012'de Terim'li Aslan, Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor'u 5-1 yenmişti. 2013'te ise Cimbom, Başakşehir'i 2-0'lık skor ile geçmişti.
TERİM'DEN GARRY'YE UARI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son haftalarda bencil oynayan Garry Rodrigues'i uyardı. Deneyimli hoca "Senden memnunum. Ancak geçen yıl olduğu gibi senden daha müsait arkadaşını gördüğünde pasını ver. Özel bir oyuncusun. Topu paylaştığında skora çok daha fazla katkı yaparsın" uyarılarında bulundu.
MARİANO FİLHO SARI SINIRINDA
Aslan'ın sağ beki Mariano bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Brezilyalı futbolcu
bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da kart görürse cezalı duruma düşecek. Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Terim gereksiz karta karşı uyardı.
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