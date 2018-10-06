    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da tek hedef 3 puan

    Galatasarayda tek hedef 3 puan
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Devler Ligi’nde Porto’ya kaybeden , dış sahadaki yenilgi zincirini kırmak istiyor. Aslan’da hedef lider gittiği ’dan 3 puan alıp, zirvede dönmek

    Cimbom iyi oynayıp, çok gol kaçırdığı ve 1-0 kaybettiği Porto karşılaşması sonrası biraz moralsiz... Devler Ligi'nde oynanan futbol keyif verse
    de Aslan güçlü rakibine yenilmişti. , Porto'dan direkt 'ya geçerek 'deki 8. hafta maçının hazırlıklarına burada devam etmişti. Sarı-kırmızılılar bugün ile deplasmanda oynayacakları maçtan mutlak 3 puan bekliyor.

    Galatasarayın forvet adayları Çinden: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle GALATASARAY'IN FORVET ADAYLARI ÇİN'DEN: JONATHAN SORİANO, ALAN YA DA PELLE

    Bu sezon dış sahada çıktığı karşılaşmalarda büyük sorun yaşayan Aslan 'fobi' sözüne son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör ve kurmayları da Porto'dan dönüş uçağında kafa kafaya vererek bu maçı en ince detayına kadar konuştular. İmparator öğrencileri ile de görüşerek lider geldikleri Antalya'dan zirvede dönmeleri gerektiğini söyledi. Galatasaray son 3 deplasman maçında 8 gol yedi, hiç atamadı. Antalya ile ligde 44 kez karşılaştı. Aslan'ın 26-7 üstünlüğü bulunuyor. Cimbom 84 kez ağları sarstı, 44 gol yedi. Antalya'da da 13-3 üstün.

    Galatasarayın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11i... GALATASARAY'IN ANTALYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ...

    CEZASI BİTTİ BUGÜN 11'DE YER ALACAK

    Younes , Trabzonspor deplasmanında gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 3 maç ceza almıştı. Faslı yıldız, Kasımpaşa, Akhisar ve karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden 11'e dönüyor. Teknik direktör Fatih
    Terim, Belhanda'ya bugünkü maçta baştan şans verecek. Kart uyarısı yaptı

    USTA-ÇIRAK KAPIŞMASI

    Galatasaray ile Antalyaspor mücadelesi sarı-kırmızılı kulübün iki efsane ismini de karşı karşıya getirecek. Birlikte Kupası ve sayısız başarı
    kazanan Fatih Terim ile bugün Antalya Stadı'nda birbirlerini yenmeye çalışacak. Fatih Terim ve Bülent Korkmaz, teknik direktör kulübelerinde birbirlerine iki kez rakip oldular. 2012'de Terim'li Aslan, Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor'u 5-1 yenmişti. 2013'te ise Cimbom, Başakşehir'i 2-0'lık skor ile geçmişti.

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    TERİM'DEN GARRY'YE UARI

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son haftalarda bencil oynayan Garry Rodrigues'i uyardı. Deneyimli hoca "Senden memnunum. Ancak geçen yıl olduğu gibi senden daha müsait arkadaşını gördüğünde pasını ver. Özel bir oyuncusun. Topu paylaştığında skora çok daha fazla katkı yaparsın" uyarılarında bulundu.

    MARİANO FİLHO SARI SINIRINDA

    Aslan'ın sağ beki Mariano bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Brezilyalı futbolcu
    bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da kart görürse cezalı duruma düşecek. Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Terim gereksiz karta karşı uyardı.

    Galatasaray'a UEFA kıskacı

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