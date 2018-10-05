Galatasaraydan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
Galatasaray Kulübü yönetim kurulu, UEFA'nın yeniden inceleme kararı ile alakalı bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
UEFA iç işleyişi dahilinde;
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.
UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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