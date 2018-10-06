    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'a UEFA kıskacı

    Galatasaraya UEFA kıskacı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Aslan, ’dan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Sarı-kırmızılı kulübün dosyası bir kez daha incelenecek. Yeni yaptırım gelebilir

    ile 'da ikinci kez 4 yılı kapsayan Finansal Fair-Play anlaşması yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı
    geçtiğimiz hafta içlerinden birinin 'den olduğu 4 kulübün kendilerini şikayet ettiğini söylemişti. UEFA dün sitesinden yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüple yapılan anlaşmanın yeniden inceleneceğini belirtti.

    Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

    UEFA'nın metninde, inceleme boyunca Galatasaray'ın, 13 Haziran'da yapılan anlaşmanın geçerliliğini sürdüreceği bilgisi yer aldı. Kararın alınma nedeni veya incelemenin ne zaman sona ereceği detayları ise paylaşılmadı. UEFA'nın Aslan'ın dosyasını yeniden gündemine alması camiayı endişelendirdi. G.Saray yönetimi de UEFA'nın bu hamlesini büyük bir dikkatle takip ederken 'men' gibi büyük yaptırımlar beklemediklerini kaydettiler. Otoritelere göre daha önce verilen para cezalarının artması gündemde

    UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?

    Spor hukukçusu Emin Özkurt ne dedi?

    "Kısa vadede Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi söz konusu değil. Ancak Galatasaray'ın daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yeniden gözden geçirilme durumuyla birlikte tekrar ağır yaptırımlar karşılaşma ihtimali ortaya çıktı. Anlaşma devam ederken şartlar değişti ve UEFA tekrar değerlendirme ihtiyacı duydu. Galatasaray ve Türk takımlarının yaptığı ihlalleri Avrupa'nın birçok takımı yaptı veya yapıyor. Bazen çok büyük kulüpler ihlal yaptığında talimatların dahi değiştiğini UEFA nezdinde gördük."

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