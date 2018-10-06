    06 Ekim 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu

    Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Loris Karius'un gelişiyle Süper Lig'deki piyasa değeri en yüksek kaleci sıralaması değişti.

    Giriş Tarihi: 06.10.2018 01:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 01:43
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    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
    Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden takımlarda bulunan yerli ve yabancı kaleciler içerisinde en değerlisi belli oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre en pahalı kaleci sıralaması:

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    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
    Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

    Milan Lukac (Akhisarspor) 500 bin euro

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    • 19
    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
    Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

    Ertaç Özbir (Y. Malatyaspor) 550 bin euro

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    • 19
    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
    Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

    Beto (Göztepe) 600 bin euro

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    • 19
    Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
    Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

    Gökhan Akkan (Rizespor) - 650 bin euro

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