Süper Ligin en pahalı kalecisi belli oldu

06 Ekim 2018, Cumartesi
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Süper Lig'in en pahalı kalecisi belli oldu
Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Loris Karius'un gelişiyle Süper Lig'deki piyasa değeri en yüksek kaleci sıralaması değişti.
Giriş Tarihi: 06.10.2018 01:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 01:43
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