    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Albayrak, Terim'in forvet sözünü aktardı

    Albayrak, Terimin forvet sözünü aktardı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kazandıkları maçı sonrasında konuştu.

    'in kendisine forvet mesajını aktaran Albayrak, "Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. 'ya uzun bir yolculuk sonrası geldik, çok sıcak bir havaya geldik. İçeride Fatih Hoca, bana espri yaptı 'Seni santrfordan kurtardım' diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez" dedi.

    Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan yönetici, "Zor oldu ama temiz oldu. 2-3 gün hep berabere dinlenmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, emin adımlarla yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'nın tekrar inceleme kararına değinen Albayrak ayrıca, "UEFA'nın ile ilgili son açıklamasında herhangi bir şey yok. Aynı durum bazı takımlar için de geçerli. Bize sadece 'Hata yapmayın sakın' diyorlar. Allah'ın izniyle biz de hata yapmayacağız. Hata yapsaydık, faturayı Galatasaray ağır öderdi" şeklinde konuştu.

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