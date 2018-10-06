Hasan Şaştan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

06 Ekim 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Yaptığı paylaşımda Hasan Şaş şu cümleyi kullandı:
Hasan Şaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyeti sonrası Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendiği mücadeleden sonra Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Hasan Şaş şu cümleyi kullandı:
"Ya bir yol bulunur, ya da bir yol yapılır"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf