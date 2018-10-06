    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Hasan Şaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

    Hasan Şaştan galibiyet sonrası flaş paylaşım!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'ın galibiyeti sonrası 'in yardımcısı , hesabından paylaşımda bulundu

    'de 8. hafta mücadelesinde 'ın 'u deplasmanda 1-0 yendiği mücadeleden sonra , hesabından bir paylaşım yaptı.

    Yaptığı paylaşımda Hasan Şaş şu cümleyi kullandı:

    "Ya bir yol bulunur, ya da bir yol yapılır"

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