Hasan Şaştan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendiği mücadeleden sonra Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda Hasan Şaş şu cümleyi kullandı:



"Ya bir yol bulunur, ya da bir yol yapılır"