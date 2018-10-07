Muslera ucuz atlattı!

Maçın ilk dakikalarında Maicon'un yerde kaldığı pozisyonda Antalyalı futbolcular faul ve kart bekledi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Maicon, Uruguaylı eldivenin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyonun kurallar dahilinde olduğunu söyleyerek 'devam' kararı verdi. Antalyaspor taraftarları, sosyal medyada bu pozisyondan dolayı hakem Çakır'a büyük tepki gösterdi.

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