    07 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Muslera ucuz atlattı!

    Muslera ucuz atlattı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Maçın ilk dakikalarında Maicon'un yerde kaldığı pozisyonda Antalyalı futbolcular faul ve kart bekledi. 'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Maicon, Uruguaylı eldivenin sert müdahalesiyle yerde kaldı. pozisyonun kurallar dahilinde olduğunu söyleyerek 'devam' kararı verdi. taraftarları, sosyal medyada bu pozisyondan dolayı hakem Çakır'a büyük tepki gösterdi.

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