    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Ryan Donk "Kim bilir belki forvet oynarım"

    Kim bilir belki forvet oynarım
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'in 8. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'da maçın tek golü atan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

    Donk'un açıklamaları şöyle;

    "4-5 dakika oynayabildim ve Mariano'nun kontrolü sonrası topa ilk dokunmam gol oldu, çok çok mutluyum. Daha önce Sinan'a da ileride oynayan arkadaşlarımıza da söylüyordum, kanatlarımız olsun beklerimiz olsun iyi top taşıyorlar ve düzgün ortalar yapıyorlar."

    "Bence çok güzel bir taktik hamleydi hocamızın yaptığı. Uzun stoperleriyle ne zaman top getirsek hava toplarını kazanıyorlardı. Hocamızın hem beni hem Maicon'u ileri koymasıyla topları kazanmaya başladık, kim bilir belki ilerideki maçlarda da forvet oynarım."


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