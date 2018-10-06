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Ryan Donk "Kim bilir belki forvet oynarım"
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın tek golü atan Ryan Donk maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Donk'un açıklamaları şöyle;
"4-5 dakika oynayabildim ve Mariano'nun kontrolü sonrası topa ilk dokunmam gol oldu, çok çok mutluyum. Daha önce Sinan'a da ileride oynayan arkadaşlarımıza da söylüyordum, kanatlarımız olsun beklerimiz olsun iyi top taşıyorlar ve düzgün ortalar yapıyorlar."
"Bence çok güzel bir taktik hamleydi hocamızın yaptığı. Uzun stoperleriyle ne zaman top getirsek hava toplarını kazanıyorlardı. Hocamızın hem beni hem Maicon'u ileri koymasıyla topları kazanmaya başladık, kim bilir belki ilerideki maçlarda da forvet oynarım."
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