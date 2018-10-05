05 Ekim 2018, Cuma
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Takımın bu haline gören Terim, sıcağı sıcağına kısa bir konuşma yaptı ve "Kaldırın başınızı... Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam ettiğimiz sürece bu gruptan çıkacağımıza gönülden inanıyorum" dedi. Terim, basın toplantısında da oyuncularını överken, "Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Porto takımıyla oynamak hiç kolay değil. Lütfen herkes Porto takımını iyi analiz etsin. Her anlamda iyi oynadık. Müthiş bir gün olabilirdi. Eksiğimiz yok mu? Var tabi. Ancak halledemeyeceğimiz sorunlar değil" diye konuştu.
DURDURULAMAZ
Galatasaray, süratli ve yetenekli kanat oyuncuları sayesinde faulsüz durdurulması zor bir takım görüntüsü sergiledi. Galatasaray maç başına 16.5 faul ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok faul yapılan takım oldu. Galatasaray da faul konusunda rakiplerini karşılıksız bırakmadı. Maç başına 16 faul yaparak, en çok faul yapan 3. takım oldu.
MAÇ BAŞINA 5.5 İSABETLİ ŞUT
Galatasaray, Porto'ya mağlup olsa da ilk iki maçta oynadığı futbolla göz doldurdu. Bu iyi oyun istatistiklere de yansıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında iyi bir oyun oynayan sarı-kırmızılı takım, maç başına çektiği 5.5 isabetli şut ile 32 takım arasında 10. sırada yer aldı.
HAKKINI VERDİ
Porto'nın hocası Conceiçao sarı-kırmızılı ekibi iyi oyunundan dolayı kutladığını söyledi. Portekizli teknik adam, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda topu tutamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türk ve Yunan takımları son zamanlarda çok iyi oynamaya başladılar. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok" ifadesini kullandı.
TATSIZ SERİ
Porto karşısında da kalesini kapatamayan Galatasaray, Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı 24 maçta topu ağlarında görmekten kurtulamadı.
Fatih Terim: "Gurur duydum"
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Sarı-kırmızılı ekip, üstün bir oyun sergilemesine karşın güçlü rakibi karşısında gole ulaşamadı. Başarılı hoca, maç sonrası büyük üzüntü yaşayan oyuncularını “Sizinle gurur duyuyorum” diyerek teselli etti.
Galatasaray, Porto deplasmanında hiç de hak etmediği bir mağlubiyet alırken teknik direktör Fatih Terim, soyunma odasına büyük üzüntü içinde giden oyuncuların hakkını vermekten geri kalmadı. Güçlü rakibini durduran ve arka arkaya ataklarla gol arayan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonları bir türlü gole çeviremezken Marega'nın attığı kafa golüyle sahayı yenik terk etmek zorunda kaldı. 90 dakika sonunda Belhanda hariç tüm oyuncular hayal kırıklığına uğramış bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
Takımın bu haline gören Terim, sıcağı sıcağına kısa bir konuşma yaptı ve "Kaldırın başınızı... Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam ettiğimiz sürece bu gruptan çıkacağımıza gönülden inanıyorum" dedi. Terim, basın toplantısında da oyuncularını överken, "Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Porto takımıyla oynamak hiç kolay değil. Lütfen herkes Porto takımını iyi analiz etsin. Her anlamda iyi oynadık. Müthiş bir gün olabilirdi. Eksiğimiz yok mu? Var tabi. Ancak halledemeyeceğimiz sorunlar değil" diye konuştu.
DURDURULAMAZ
Galatasaray, süratli ve yetenekli kanat oyuncuları sayesinde faulsüz durdurulması zor bir takım görüntüsü sergiledi. Galatasaray maç başına 16.5 faul ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok faul yapılan takım oldu. Galatasaray da faul konusunda rakiplerini karşılıksız bırakmadı. Maç başına 16 faul yaparak, en çok faul yapan 3. takım oldu.
MAÇ BAŞINA 5.5 İSABETLİ ŞUT
Galatasaray, Porto'ya mağlup olsa da ilk iki maçta oynadığı futbolla göz doldurdu. Bu iyi oyun istatistiklere de yansıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında iyi bir oyun oynayan sarı-kırmızılı takım, maç başına çektiği 5.5 isabetli şut ile 32 takım arasında 10. sırada yer aldı.
HAKKINI VERDİ
Porto'nın hocası Conceiçao sarı-kırmızılı ekibi iyi oyunundan dolayı kutladığını söyledi. Portekizli teknik adam, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda topu tutamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türk ve Yunan takımları son zamanlarda çok iyi oynamaya başladılar. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok" ifadesini kullandı.
TATSIZ SERİ
Porto karşısında da kalesini kapatamayan Galatasaray, Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı 24 maçta topu ağlarında görmekten kurtulamadı.
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