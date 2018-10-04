    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan...

    Galatasarayda şok! Antalya maçının kadrosundan çıkarıldı...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , ve 'ın maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

    İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

    Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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