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Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan...
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Galatasaray, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:
Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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