Oumar Niasse Galatasaraya çok yakın!

05 Ekim 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
İLK 11'DE FORMA GİYMEDİ
28 yaşındaki Oumar Niasse'nin Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız oyuncu, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. İlk 5 maç yedek oturan ve 4'ünde son dakikalarda oyuna girebilen Niasse, son 2 lig maçında ise kadro dışı kalmıştı.
Oumar Niasse, Galatasaray'a çok yakın!
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Forvet eksikliği Porto maçında iyice hissedilen Galatasaray, Everton’dan yıldız ismi istedi.
Galatasaray'da forvet defteri yeniden açıldı. Oumar Niasse hedefte... Akhisarspor forması ile parlayan ve ardından Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Nia sse, burada çıkışını devam ettirmiş ve 18 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de göze giremedi. Son iki maçta İngiliz ekibin kadrosunda kendisine yer bulamadı. BU durum Galatasaray'ı yeniden harekete geçirdi. Porto ile oynanan karşılaşmada forvet eksikliği iyiden iyiye hissedilirken yönetimin, Everton'un kapısını çaldığı ve Niasse'yi kiralamak için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği bilinen golcü futbolcunun, Türkiye'ye dönmeye ilk kez bu kadar yakın olduğu belirtiliyor.
İLK 11'DE FORMA GİYMEDİ
28 yaşındaki Oumar Niasse'nin Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız oyuncu, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. İlk 5 maç yedek oturan ve 4'ünde son dakikalarda oyuna girebilen Niasse, son 2 lig maçında ise kadro dışı kalmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!