    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    G.Saray kafilesi Antalya'ya geldi

    G.Saray kafilesi Antalyaya geldi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'in 8. haftasında cumartesi günü spor'la karşılaşacak , Antalya'ya geldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşan sarı-kırmızı takım, özel uçakla 'ya geldi.

    Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalindeki CIP kapısından çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, 'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör 'e çiçek ve kaşkol takdim ederken, futbolcular yoğun ilgi gördü.

    Kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

    Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

    Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, Younes Belhanda, , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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