    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Dragao'nun Aslanları

    Dragaonun Aslanları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Taraftarlar, ’ı yine yalnız bırakmadı. Dragao Stadı’nda saatler öncesinden yerlerini alıp geceyi sarı-kırmızıya boyadı.

    'ın zorlu Porto deplasmanında cefakar taraftarı yine yanındaydı. Sabah saatlerinden itibaren şehrin sokaklarında karnaval havası estiren sarı-kırmızılı futbolseverler, stat çevresinde de eğlenceye devam ettiler. Saatler öncesinden Dragao Stadı'ndaki yerlerini alan Aslanlar, marşlar, tezahüratlarla Galatasaray'a 90 dakika boyunca tam destek verdiler; geceyi sarı-kırmızıya boyadılar. Özellikle kaçan pozisyonlarda saç baş yolan Galatasaraylılar, iyi oynadıkları karşılaşmada gelen yenilgiyle üzüntüye boğuldular.
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