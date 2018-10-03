    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Muslera: "Takımımla gurur duyuyorum"

    Muslera: Takımımla gurur duyuyorum
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    kalecisi , Porto yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu

    , Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, maçın ardından soruları yanıtladı.

    Muslera, "Yakaladığınız fırsatları gole çevirmezseniz bunun bedelini ağır ödersiniz. Bugün bedeli ağır ödedik. Ama eve mutlu dönüyorum çünkü bugün burada Porto'yu soktuğumuz durum ortada, çıkarmamız gereken dersler var. Takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu..

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