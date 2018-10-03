Muslera: "Takımımla gurur duyuyorum"

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Porto yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, maçın ardından soruları yanıtladı.

Muslera, "Yakaladığınız fırsatları gole çevirmezseniz bunun bedelini ağır ödersiniz. Bugün bedeli ağır ödedik. Ama eve mutlu dönüyorum çünkü bugün burada Porto'yu soktuğumuz durum ortada, çıkarmamız gereken dersler var. Takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu..