Fatih Terim: "Hoşuma gitmedi"
Fatih Terim, Porto'ya 1-0 mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada “Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç oynadık. Dışarıda oynarken alışık olmadığımız miktarda pozisyonlara girdik. Taraftarı mutlu etmek isterdik, çok yaklaştık, olmadı” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir oyun sergilediklerini söyledi. Terim, "Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç oynadık. Dışarıda oynarken alışık olmadığımız miktarda pozisyona girdik. Sayısal olarak aynıydık belki ama mevkisel olarak eksiklerimiz vardı, maalesef. Galatasaraylı taraftarları ve Türk futbolseverleri çok mutlu etmek isterdik. Çok yaklaştık ama olmadı" ifadesini kullandı.
"POZİSYONA HERKES PENALTI DİYOR"
Deplasmanda Porto takımına karşı 'Helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadıklarını belirten Terim, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. 6 puanla dönüp, liderliğe devam edebilirdik. Beni sevindiren tek şey bugün. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Mağlubiyet tabii ki hoşuma gitmez benim. Serdar Aziz'in pozisyonuyla ilgili herkes penaltı diyor. Michael Oliver'ın geçen yılki yanlış kararlarından etkilendiğini düşünüyorum" dedi.
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