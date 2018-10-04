    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    İngiliz hakeme penaltı isyanı!

    İngiliz hakeme penaltı isyanı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonda verilmeyen penaltıya isyan etti.

    , rakip ceza sapasına yapılan ortada topa yükselmek istedi ancak , Serdar'a sarılarak kafayı vurmasına engel oldu. G.Saraylı futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Michael Oliver ise devam kararı verdi. İngiliz hakemin bu kararına hem futbolcular, hem de kulübedeki teknik heyet büyük tepki gösterdi. Bu arada İngiliz hakemin çıkardığı kolay sarı kartlar da bir diğer eleştiri konusu oldu.
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