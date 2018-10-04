04 Ekim 2018, Perşembe
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İngiliz hakeme penaltı isyanı!
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonda verilmeyen penaltıya isyan etti.
Serdar Aziz, rakip ceza sapasına yapılan ortada topa yükselmek istedi ancak Maxi Pereira, Serdar'a sarılarak kafayı vurmasına engel oldu. G.Saraylı futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Michael Oliver ise devam kararı verdi. İngiliz hakemin bu kararına hem futbolcular, hem de kulübedeki teknik heyet büyük tepki gösterdi. Bu arada İngiliz hakemin çıkardığı kolay sarı kartlar da bir diğer eleştiri konusu oldu.
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