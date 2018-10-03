04 Ekim 2018, Perşembe
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Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede net pozisyonlardan yararlanamayan Sinan Gümüş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş: "Atamazsanız, puan alamıyorsunuz"
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Porta'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Sinan Gümüş, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede net pozisyonlardan yararlanamayan Sinan Gümüş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Hatalardan ders çıkaracaklarını söyleyen Sinan, "Çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi baya üzdü. İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak 3 puan ile döneceğiz. Burası Şampiyonlar Ligi. Atamazsanız 1 puan bile alamıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyoruz." dedi.
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