    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Sinan Gümüş: "Atamazsanız, puan alamıyorsunuz"

    Atamazsanız, puan alamıyorsunuz
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Porta'ya 1-0 mağlup olan 'da , açıklamalarda bulundu.

    'ın Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede net pozisyonlardan yararlanamayan , karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Hatalardan ders çıkaracaklarını söyleyen Sinan, "Çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi baya üzdü. İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak 3 puan ile döneceğiz. Burası Şampiyonlar Ligi. Atamazsanız 1 puan bile alamıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyoruz." dedi.

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