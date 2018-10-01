    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Maicon'dan Porto'ya gözdağı!

    Maicondan Portoya gözdağı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'ın 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu , sarı-kırmızılı ekibin çarşamba günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi D grubu mücadelesi öncesi 'ya konuştu.

    Eski takımı 'ya karşı mücadele edecek olan Brezilyalı yıldız, " benim takımım. Renkleri de benim en sevdiklerim. Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim" dedi.

    Sarı-kırmızılı savunmacı 'un açıklamaları şu şekilde:

    "Porto'da geçirdiğim 2011 yılı gerçekten inanılmazdı. Mücadele ettiğimiz 5 farklı organizasyonun 4'ünü kazandık. O takımdaki oyuncular futbol hayatımdaki en iyileriydi. Hulk, Falcao, , Joao Moutinho, Otamendi... Hepsi de harika oyunculardı. Bence, 2011 sezonu Porto kulübünün tarihindeki en iyi kadrolardan biriydi. O takımın bir parçası olduğum için çok şanslıydım.

    Galatasaray benim takımım. Renkleri de benim en sevdiklerim. Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim. Galatasaray'a katılmak büyük bir sevinç. Onlardan teklif aldığımda ikinci kez düşünmedim bile.

    Galatasaray'ın taraftarlarını anlatmak çok zor. İnanılmazlar. Bugüne kadar asla böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kendi evimizdeki maçlarda bize kattıkları enerji çok yüksek. Onlar kesinlikle sahadaki 12. oyuncumuz. Kendi maçlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Bunu becerebilirsek rakiplerimiz için endişelenmemize gerek kalmaz. Böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında başarılı oluruz. Porto'yu seviyorum ancak onlar geçmişte kaldı. Şimdi hayatımı Galatasaray'a adıyorum."

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