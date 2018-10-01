    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek

    Porto-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı.

    Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.


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