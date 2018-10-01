01 Ekim 2018, Pazartesi
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Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı.
Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.
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