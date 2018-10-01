    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Porto hazırlıkları devam etti

    Galatasarayda Porto hazırlıkları devam etti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu'nde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma bölümünde hareketlilik çalışmaları üzerinde durulurken, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Sarı-Kırmızılı ekip, karşılaşması için yarın saat 11.40'ta ait özel bir uçuşla Portekiz'e hareket edecek.

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