    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

    G.Saray 2de 2 yapma peşinde!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D grubunda Lokomotiv Moskva'yı 3-0 mağlup ederek muhteşem bir başlangıç yapan temsilcimiz , ikinci maçta deplasmanda ile karşılaşacak. Galatasaray'da bu önemli maç öncesinde eksik ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz'in ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne 'yı 3-0 yendiği maçla muhteşem bir başlangıç yapan sarı - kırmızılı ekip ilk maçında Schalke 04 deplasmanında 1 puan alan Porto'yu yenerek gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor.

    Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Ayrıca bu mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edecek Galatasaray taraftarı ilk maçta olduğu gibi maçın yayıncısını merak ediyor.

    ​PORTO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli değil. Galatasaray - Lokomotiv maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber'in yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgisi ile ilgili son gelişmeler bu sayfadan paylaşılacaktır.

    Maicon'dan Porto'ya gözdağı!

    GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

    Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda 'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

    Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

    Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle 'de forma giyemeyen Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da 'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

    Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, , Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

    Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek

    PORTO'DA ABOUBAKAR YOK

    Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu! Galatasaray'a karşı...
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