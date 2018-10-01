Şampiyonlar Ligi D grubunda Lokomotiv Moskva'yı 3-0 mağlup ederek muhteşem bir başlangıç yapan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Galatasaray'da bu önemli maç öncesinde eksik ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiği maçla muhteşem bir başlangıç yapan sarı - kırmızılı ekip ilk maçında Schalke 04 deplasmanında 1 puan alan Porto'yu yenerek gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor.

Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Ayrıca bu mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edecek Galatasaray taraftarı ilk maçta olduğu gibi maçın yayıncısını merak ediyor.



​PORTO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli değil. Galatasaray - Lokomotiv maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber'in yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgisi ile ilgili son gelişmeler bu sayfadan paylaşılacaktır.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

​PORTO'DA ABOUBAKAR YOK

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.