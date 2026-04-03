Suudi Arabistan Pro Lig'inin 27. haftasında Al-Nassr, evinde Al-Najma'yı konuk etti.
Karşılaşmada Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun attığı penaltı golü öncesi 'Bismillah' demesi gündem oldu.
Mücadelenin 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü kaydeden Portekizli yıldızın vuruş öncesi 'Bismillah' dediği anlar kameralara yansıdı. Dünyaca ünlü oyuncunun bu görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 3, 2026
كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدّم من علامة الجزاء 🔥 #النصر_النجمة | #دوري_روشن_السعودي