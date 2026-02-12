İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında dev kapışma! Atletico Madrid, Riyadh Air Metropolitano'da Barcelona'yı ağırlıyor. Çift maçlı eleme sisteminde oynanan bu kritik mücadelede Atletico, taraftarının desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Öte yandan La Liga'da zirve yarışının favorisi Barcelona, deplasman golü alarak finale giden yolda önemli bir adım atmayı planlıyor. Diego Simeone'nin öğrencileri savunma odaklı oyunuyla rakibini yıpratmayı hedeflerken, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona hücum gücüyle fark yaratmak istiyor. Peki Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Atletico Madrid-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano'daki Atletico Madrid-Barcelona mücadelesi, iki devin kupa koleksiyonuna bir yenisini ekleme yolundaki en kritik sınavı olacak. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, sert savunması ve iç saha disipliniyle Barcelona'nın etkili hücum silahlarını durdurmaya çalışacak. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise teknik direktör Hansi Flick, yıldız golcü Marcus Rashford'un yanı sıra hücum hattını Lamine Yamal ve Ferran Torres üzerine kuracak. Kupada son sekiz turunda Real Madrid'in elenmesiyle favori konumuna yükselen bu iki ekibin kapışması, aynı zamanda taktiksel bir satranç maçına sahne olacak. İşte Atletico Madrid-Barcelona maçı detayları...

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşması 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak dev maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çalacak.

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Kral Kupası'ndaki bu dev randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Barcelona MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Griezmann, Lookman

Barcelona: Garcia; Martin, Garcia, Araujo, Cancelo; Bernal, Olmo, Lopez; Rashford, Torres, Yamal