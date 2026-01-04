İngiltere Premier Lig’de 20. hafta heyecanı sürüyor. Newcastle United ile Crystal Palace, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Newcastle – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. Eylül 2025’ten bu yana St James’ Park’ta yenilgi yüzü görmeyen Newcastle United, Pazar günü formsuz rakibi Crystal Palace’ı sahasında ağırlayacak. Ev sahibi ekip, bu maçtan alacağı galibiyetle Premier Lig tablosunda Londra temsilcisinin önüne geçmeyi hedefliyor.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Crystal Palace, 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Newcastle, Eylül 2025'ten bu yana sürdürdüğü iç saha yenilmezliğini korumak isterken; Crystal Palace, deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Newcastle Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle Crystal Palace maçı canlı anlatım ASPOR.com'da!

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle-Crystal Palace maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18:00'de başlayacak.

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ve Crystal Palace'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak.

NEWCASTLE VS CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United muhtemel ilk 11'i: Pope, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Barnes, Wissa, Gordon

Crystal Palace muhtemel ilk 11'i: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Canvot, Mitchell, Devenny, Pino, Mateta

