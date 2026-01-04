Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 18. haftasında Deportivo Alaves ile Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip Alaves, 18 puanla bulunduğu 15. sırayı sağlamlaştırmak isterken; 11 puanla son sırada yer alan Real Oviedo ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp kötü gidişe dur demeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, "Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırmayı sürdürüyor.

Deportivo Alaves-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Real Oviedo kozlarını paylaşacak. Sahasında maça çıkacak Alaves, 18 puanla 15. sıradaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken; ligin dibinde bulunan ve 11 puanı olan Real Oviedo ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak çıkış arıyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.