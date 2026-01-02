Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu, 2026 yılının ilk haftasında Al Ettifaq ve Al Akhdoud takımlarını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, yeni yılın açılış maçında galibiyet hedeflerken, Al Akhdoud ise genç yetenek Burak İnce'nin hızıyla sürpriz yapmayı planlıyor. İki takımın da güçlü isimleriyle dolu kadroları, heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor. Peki Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?