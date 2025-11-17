İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı.

Barça'nın ise Polonyalı golcünün olası ayrılığı sonrası Bayern Münih forması giyen Harry Kane'i ilk tercih olarak belirlediği öğrenildi.

Guardian'da yer alan habere göre; İngiliz santrforun Bayern Münih ile olan sözleşmesinde 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin yazın geçerli olacağı belirtildi.