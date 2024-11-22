Montella'dan Macaristan eşleşmesi yorumu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminde Macaristan ile eşleşmemize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VINCENZO MONTELLA: 'A LİGİ'NE GİDEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

Bu seviyede mücadele eden tüm rakiplerin güçlü olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Belçika, İskoçya, Sırbistan veya Macaristan… Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bildiğiniz gibi, bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev başında. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın sahip olduğu yeteneklerin ve onlarla başardıklarımızın farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz" diye konuştu.